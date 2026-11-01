A Piacenza torna “Terra di Passo”: tra cultura, musica e turismo sostenibile

Trasformare il passaggio dei pellegrini in un’opportunità di scoperta e valorizzazione del territorio. Dal 5 al 7 novembre torna “Piacenza Terra di Passo 2.0”, la manifestazione dedicata al turismo lento, alla Via Francigena e al patrimonio storico-religioso piacentino, arricchita dalle celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi.

«È un evento che rompe gli schemi: offriamo tre giorni tra cultura e momenti di festa aperti a tutti, regalando a cittadini e visitatori il lusso della lentezza», dichiara l’assessore alla cultura Christian Fiazza.

Tra i momenti clou di sabato 7 novembre c'è il “Passaporto del Pellegrino”, nato per sostenere i negozi e locali della città: «Distribuito negli infopoint di Piazza Cavalli e Piazza Duomo, permetterà a chi fa tre acquisti da almeno 10 euro nei negozi e locali della città di ricevere in premio una bottiglia di vino delle Cantine Valtidone», illustra Roberto Carbonetti, presidente di FIPE Piacenza.

Spazio anche all'approfondimento accademico con il convegno internazionale di giovedì 5 novembre all’Università Cattolica. «Presentiamo i risultati di anni di ricerche sui cammini religiosi svolte con una rete di atenei italiani ed europei, per mettere la ricerca scientifica al servizio della crescita del territorio», spiega la docente Anna Gianfreda.