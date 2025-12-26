A Roveleto di Cadeo 8 mila euro per le luminarie spente

Roveleto di Cadeo senza luminarie natalizie. O meglio, le luci ci sarebbero anche, il problema è che non si accendono. A denunciarlo è il consigliere comunale di minoranza, Filippo Bruschi, del gruppo RinnoviAmo Cadeo. "Con determinazione n. 457 del 10/11/2025, il funzionario del Comune di Cadeo ha affidato l’incarico per l’installazione e l’assistenza delle luminarie natalizie per un importo complessivo di * 7.832,40 euro IVA inclusa" ricorda. "L’accensione dell’impianto - osserva - era stata annunciata in grande stile per il 30 novembre, in occasione della tradizionale Festa delle Strenne. Peccato, però, che per molte serate e soprattutto durante la vigilia e il giorno di Natale, le luminarie siano rimaste spente, lasciando al buio Roveleto proprio nei giorni più simbolici delle festività". Un primo segnale di malfunzionamento, evidenzia Bruschi, si era già verificato settimane fa, con l’intervento dei Vigili del Fuoco, allertati a seguito della segnalazione dello stesso consigliere. "Avevo richiesto chiarimenti al sindaco il giorno successivo alla caduta di un cavo, ma a oggi, dopo oltre 30 giorni dalla mia richiesta, nessuna risposta", dichiara il consigliere.