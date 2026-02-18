Allerta meteo, in arrivo venti e piogge intense

Intense precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio e/o temporale, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale. Sono le previsioni contenute in una allerta meteo di colore arancione della Protezione civile dell'Emilia Romagna, per la giornata di giovedì 19 febbraio.

Sono inoltre previsti venti meridionali di burrasca forte (75-88 Km/h) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica. Venti di burrasca moderata (62 – 74 km/h) dai quadranti meridionali con rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sono previsti invece sulla pianura centro-orientale. Le precipitazioni potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua con superamenti della soglia 1. Non si escludono localizzati superamenti della soglia 2.