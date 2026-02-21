Ambulanza danneggiata, volano gli stracci tra Lega e Pd

Botta e risposta a Castel San Giovanni dopo il taglio delle gomme ai danni di un'ambulanza della Pubblica Assistenza accorsa per soccorrere un ferito, al termine di una lite. Da una parte il locale circolo del Partito Democratico, pur dicendo di "solidarizzare con l’equipaggio della Pubblica Assistenza", accusa la sindaca Valentina Stragliati: "Dichiara che fosse per lei avrebbe immediatamente rimandato al suo Paese chi si è reso protagonista di questo gesto, ma c’è da chiedersi a quali leggi faccia riferimento la sindaca per rimandare al proprio Paese una persona incensurata". A stretto giro è arrivata la risposta della segreteria della Lega per Salvini Premier di Castelsangiovanni che ha giudicato "sconcertante l’atteggiamento del Partito Democratico: anziché schierarsi senza ambiguità dalla parte di un’associazione di volontariato, che svolge un’azione encomiabile, preferisce strumentalizzare l’episodio per attaccare l’amministrazione e il governo".