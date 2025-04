Bomba d'acqua su Agazzano, grandine a Gragnano e Piacenza

Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul nostro territorio, in particolare sulla zona tra Agazzano e Gazzola, colpita nel pomeriggio di oggi da un violento temporale durato circa mezz'ora. Le strade e i campi si sono allagate, alcuni tombini sono tracimati (come in piazza Libertà, nel video di Massimo Rozzoni) e diverse cantine sono state riempite dall'acqua.

La perturbazione si è poi spostata verso la pianura, con pioggia e grandine che hanno interessato anche Gragnano, Rottofreno, San Nicolò e Piacenza.

La grandine caduta su Gragnano (Foto Marta Fumagalli)

Il maltempo tra Agazzano e Gazzola