Campo scuola da record, con gli alpini 60 ragazzi

Le telefonate continuano ad arrivare, ma la Sezione provinciale degli Alpini non può più accogliere ulteriori iscrizioni: il Campo scuola è già al completo da giorni. La quinta edizione dell’iniziativa sarà da record: saranno 60 i partecipanti che, da lunedì 6 luglio a domenica 12, animeranno Pieve di Montarsolo, frazione di Corte Brugnatella. «Siamo molto soddisfatti – commenta il presidente sezionale Gian Luca Gazzola –. Il rammarico è di non aver potuto accogliere tutte le adesioni pervenute. Lo scorso anno ci eravamo fermati a 45 partecipanti, forse perché avevamo chiuso le iscrizioni troppo presto. Ringrazio fin da ora tutte le persone che collaborano all’iniziativa». L’obiettivo del Campo è ormai noto: trasmettere ai giovani valori fondamentali quali la solidarietà, il rispetto, lo spirito di squadra, il senso di responsabilità e l’amore per la montagna e il territorio.