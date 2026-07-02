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Campo scuola da record, con gli alpini 60 ragazzi

Dal 6 al 12 luglio a Pieve di Montarsolo la quinta edizione. Gli iscritti sono adolescenti. Le giornate iniziano con l’alzabandiera

Nicoletta Marenghi
Nicoletta Marenghi
|2 ore fa
Il Campo allestito dai volontari a Pieve di Montarsolo - FOTO MARANGON
Il Campo allestito dai volontari a Pieve di Montarsolo - FOTO MARANGON
1 MIN DI LETTURA
Le telefonate continuano ad arrivare, ma la Sezione provinciale degli Alpini non può più accogliere ulteriori iscrizioni: il Campo scuola è già al completo da giorni. La quinta edizione dell’iniziativa sarà da record: saranno 60 i partecipanti che, da lunedì 6 luglio a domenica 12, animeranno Pieve di Montarsolo, frazione di Corte Brugnatella. «Siamo molto soddisfatti – commenta il presidente sezionale Gian Luca Gazzola –. Il rammarico è di non aver potuto accogliere tutte le adesioni pervenute. Lo scorso anno ci eravamo fermati a 45 partecipanti, forse perché avevamo chiuso le iscrizioni troppo presto. Ringrazio fin da ora tutte le persone che collaborano all’iniziativa». L’obiettivo del Campo è ormai noto: trasmettere ai giovani valori fondamentali quali la solidarietà, il rispetto, lo spirito di squadra, il senso di responsabilità e l’amore per la montagna e il territorio.
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