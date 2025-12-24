Castel San Giovanni, fuochi pirotecnici in piazza: denunciato

Un ventenne è stato denunciato per aver fatto esplodere fuochi d'artificio, senza autorizzazione, in pieno centro a Castelsangiovanni. Il giovane, di origine albanese residente in città, si è giustificato dicendo che voleva festeggiare il compleanno di un amico. Incurante di auto e pedoni poco prima delle otto di sera ha piazzato in mezzo alla piazza una scatola piena di fuochi d’artificio e ha dato fuoco alle polveri. Lo spettacolo forse sarà piaciuto al festeggiato ma non alla Polizia locale che, attirata dai botti, è scesa in strada e ha denunciato l’incauto ventenne per esplosione di fuochi pericolosi.