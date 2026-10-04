Castel San Giovanni, mezzo secolo di calzature: il negozio Negroni diventa Bottega storica

Mezzo secolo di storia, tra calzature di qualità, mode che cambiano e una tradizione commerciale che resiste al passare del tempo. Il negozio di Maria Regina Negroni, commerciante di corso Matteotti a Castel San Giovanni, ha ottenuto il riconoscimento di Bottega storica. Un titolo che certifica ciò che i castellani sanno da tempo: quell’elegante negozio, che dagli anni Settanta occupa gli stessi locali al civico 58, è un punto di riferimento per generazioni di clienti.

Le radici dell’attività affondano però ancora più indietro nel tempo, quando il padre della titolare, Nando Negroni, insieme alla sorella Lina, percorreva i mercati della zona, dal lunedì alla domenica, proponendo calzature di qualità.

Oggi il negozio di corso Matteotti è una delle attività storiche che continuano a tenere viva la tradizione commerciale della città, in un centro che negli ultimi anni ha cambiato profondamente volto.

«Teniamo duro – racconta la titolare –. Certo, non è facile. I negozi attorno a noi, soprattutto in questi ultimi anni, sono profondamente cambiati».

A cambiare non sono state soltanto le vetrine, ma anche le abitudini dei clienti e le tendenze della moda. «Per quel che mi riguarda – aggiunge Maria Regina Negroni – ho visto cambiare mode e gusti. Ogni anno tutto cambia, ma poi la moda gira e tutto ritorna».