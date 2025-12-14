Castelsangiovanni, la libreria Puma diventa bottega storica

La Libreria Puma di Corso Matteotti a Castelsangiovanni ha ottenuto il riconoscimento quale Bottega Storica. L'attività venne avviata nel 1968 e da 44 anni viene gestita da Nicola Maserati.

"Vede quelle là in alto? - dice - sono ancora le scaffalature originali". La Libreria Puma è ormai una delle pochissime librerie indipendenti rimaste in tutta la provincia. Un presidio culturale che il Comune e la Provincia hanno premiato con il riconoscimento di Bottega Storica. Da 44 anni il libraio di corso Matteotti vive tra 160 metri di scaffali su cui sono disposti in maniera ordinata migliaia di volumi. "La giacenza media - dice - è di 8 mila libri". Tolti i testi scolastici nella storica libreria passano ogni anno dagli 11 ai 13 mila volumi. "Libreria Puma – dice l'assessora allo sviluppo economico Wendalina Cesario - è da anni un autentico presidio culturale per Castelsangiovanni. Questo riconoscimento non celebra solo la sua lunga storia, ma anche il valore di spazi come punti di riferimento per la comunità. Essere presidio culturale per la neo Bottega Storica vuol dire anche promuovere o collaborare a eventi, come la rassegna Libri da Vivere che da anni viene organizzata a Villa Braghieri".