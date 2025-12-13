Censimento Istat, in pista 24 rilevatori in aiuto alle famiglie

Censimento della popolazione 2025, è ufficialmente scaduto martedì 9 dicembre il tempo utile per l’autocompilazione del questionario da parte delle famiglie estratte nel campione Istat. Lo fa sapere in una nota il Comune di Piacenza. Sino a martedì 23 dicembre la compilazione sarà possibile esclusivamente tramite operatore comunale della rete di rilevazione (a domicilio o telefonicamente o di persona – previo appuntamento - presso la sede comunale di viale Beverora 57 nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì dalle 14 alle 17 o il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30). Negli ultimi giorni il Comune di Piacenza ha quindi affidato a ventiquattro rilevatori, riconoscibili per il loro tesserino con nome e foto, l’incarico di contattare - per telefono o attraverso una visita a domicilio - le famiglie inserite nel campione individuato da Istat che ancora non hanno effettuato la compilazione del questionario via web. I rilevatori, nel caso in cui non trovassero nessuno in casa, lasceranno un avviso per fissare un appuntamento in un momento più comodo.

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale. E di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Rientra tra le rilevazioni Istat che prevedono l'obbligo di risposta ai questionari, in violazione del quale viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. Tutte le informazioni fornite sono trattate con la massima riservatezza, in conformità con la normativa sulla privacy. Il Comune di Piacenza rivolge quindi ai cittadini l’invito a collaborare con i rilevatori affinché l’intera operazione si possa concludere nei tempi previsti.

Per informazioni i cittadini si possono rivolgere all’ufficio Censimento – ai numeri 0523 492546 e 334 9928600, dalle 8.30 alle 12.30 il lunedì e sabato e dalle 14.30 alle 17 il martedì e giovedì - nonché al numero verde Istat 1510, gratuito e attivo da lunedì a sabato dalle 9 alle 21, o consultare il sito web www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni o i principali social con hashtag dedicati.