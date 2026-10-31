A Piacenza Expo si presentano 90 aziende metalmeccaniche

Un lavoro di squadra che porterà oltre 90 espositori provenienti da tutta Italia tra aziende, centri di ricerca, associazioni di categoria ed enti di formazione in 10mila metri quadrati di area espositiva e con 12 momenti di approfondimento tra convegni, seminari e work-shop.

Sono i numeri della seconda edizione di Metal Materia, Salone PMI della metalmeccanica e della metallurgia in programma a Piacenza Expo giovedì 5 e venerdì 6 novembre e che riunirà leader del settore, imprenditori, operatori professionali, associazioni di categoria e decision-maker per esplorare e analizzare le nuove tendenze, le tecnologie, i macchinari e l’evoluzione dei mercati che stanno plasmando il futuro della produzione. Ci sarà spazio anche per laboratori sull'aerospace e il coinvolgimento degli studenti piacentini. Piacenza Expo aprirà i battenti poi domani, 31 ottobre, dalle 9 alle 18 per ospitare la mostra mercato del giocattolo vintage.