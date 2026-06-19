«Accoltellati nella notte» il racconto di due nordafricani al pronto soccorso

Verso le due della notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno i poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile sono intervenuti presso il pronto soccorso, dove si erano presentati due nordafricani con alcune ferite di arma da taglio. I due hanno affermato di aver avuto un diverbio con altri nordafricani nella zona di via Chiapponi - che li avevano colpiti con armi da taglio - e di essere fuggiti fino ad arrivare in ospedale.

Dimessi nella mattinata odierna, sono stati accompagnati in Questura per identificazione e per raccogliere le loro dichiarazioni. Sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile per risalire agli autori dell’aggressione.



