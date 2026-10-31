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Al via il progetto di rilancio dell’area Lupa - Farnesiana

L’obiettivo è di valorizzare il territorio commerciale urbano del quadrante che va da piazzale Roma a via Farnesiana

Gabriele Faravelli
|2 ore fa
La conferenza stampa del progetto Lupa-Farnesiana
La conferenza stampa del progetto Lupa-Farnesiana
1 MIN DI LETTURA
Tre lupe tra cui scegliere per rivitalizzare un intero comparto, è l'iniziativa "Tre loghi un quartiere: scegli tu": tre proposte con una modalità condivisa che coinvolge tutti coloro che vivono, studiano o lavorano nel quadrante urbano fra piazzale Roma, via Colombo, via Manzoni, via Bolzoni e via Farnesiana, frequentandone negozi, bar, ristoranti, botteghe e servizi.
Per tutto il mese di novembre, presso gli esercizi del quartiere sarà dunque possibile ricevere una cartolina per scegliere il logo preferito tra i proposti, idea che si inserisce nel progetto di marketing territoriale “Lupa Farnesiana – Negozi e persone che fanno quartiere”, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’area commerciale naturale. 
Le attività che intendono aderire all’iniziativa e ricevere le cartoline da distribuire possono richiedere il link o il modulo di adesione contattando la propria associazione di riferimento o scrivendo a [email protected], in alternativa anche inviando un messaggio Whatsapp al 3421136594.     

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