Al via il progetto di rilancio dell’area Lupa - Farnesiana

Tre lupe tra cui scegliere per rivitalizzare un intero comparto, è l'iniziativa "Tre loghi un quartiere: scegli tu": tre proposte con una modalità condivisa che coinvolge tutti coloro che vivono, studiano o lavorano nel quadrante urbano fra piazzale Roma, via Colombo, via Manzoni, via Bolzoni e via Farnesiana, frequentandone negozi, bar, ristoranti, botteghe e servizi.

Per tutto il mese di novembre, presso gli esercizi del quartiere sarà dunque possibile ricevere una cartolina per scegliere il logo preferito tra i proposti, idea che si inserisce nel progetto di marketing territoriale “Lupa Farnesiana – Negozi e persone che fanno quartiere”, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’area commerciale naturale.