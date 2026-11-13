Al via le potature per la cura degli alberi nei parchi e lungo le strade di Piacenza

Prenderanno il via a breve le potature stagionali, uno degli interventi con cui il Comune di Piacenza si prende cura ogni anno del patrimonio arboreo cittadino. Il Servizio Verde e Decoro Urbano coordinerà i lavori nei parchi e lungo i viali alberati. Per consentire alle squadre di operare in sicurezza, le eventuali chiusure al traffico saranno limitate ai tratti di strada interessati dalle potature e comunicate di volta in volta alla cittadinanza.

Entro gennaio 2027 si concluderanno i lavori del programma di manutenzione straordinaria 2025, che interessano via Lanza, via Nasolini, piazzale Genova e via Palmerio.

Per il programma 2026, che si concluderà nel corso del 2027, il Servizio Verde ha individuato le strade e i parchi in cui prevede di intervenire in questa stagione. Le potature potranno proseguire fino al 15 marzo 2027, nel rispetto delle indicazioni per la tutela dell’avifauna e delle buone pratiche arboricolturali. Il numero di interventi che si riuscirà a completare entro quella data dipenderà dall’avanzamento dei lavori.

Il programma stagionale comprende i parchi di via Cavaglieri, via Grandi e via Damiani, oltre al parco Vigili del Fuoco. Per quanto riguarda le alberature stradali, sono comprese le vie Ansaldi, Alessandria, Tortona, Casteggio, Asti, Cavaglieri, Leonardo da Vinci, Rogerio, Cerlesi, Abbondanza, Molinari, Quadrelli, Trespioli, Pennazzi, Sbolli e Buozzi, oltre al viale del Pubblico Passeggio.