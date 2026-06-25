Apprensione in via Crescio, bimba bloccata in auto: liberata

Momenti di apprensione verso il mezzogiorno di giovedì 25 giugno in via Crescio a Piacenza, nel quartiere Torricella. Una bambina di circa un anno è rimasta bloccata in auto, dopo aver inavvertitamente schiacciato il telecomando che la madre le aveva lasciato in mano mentre si apprestava a salire. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118, una ambulanza e una pattuglia della Guardia di Finanza. Fortunatamente tutto si è risolto in pochi minuti: la bimba, che non ha avuto conseguenze se non un po' di spavento, è stata liberata e affidata alla mamma.