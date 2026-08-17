Attimi di paura in via Chiapponi: ciclista travolta da una bici elettrica

Momenti di tensione nella mattinata di lunedì 17 agosto, intorno alle 10.30, in via Chiapponi. Una donna in bicicletta, che proveniva da piazza Duomo, è stata investita da due giovani a bordo di una bici elettrica lanciata a forte velocità. I ragazzi, sprovvisti di casco, sfrecciavano per raggiungere un altro giovane sospettato di aver appena rubato un cellulare.

Nell'impatto la ciclista è finita a terra, riportando contusioni al ginocchio e polso e inoltre la rottura del fanale della bicicletta, ma fortunatamente sta bene: «Sto bene, non vi preoccupate», ha rassicurato.

La reazione dei passanti e le polemiche

I due giovani avrebbero tentato di allontanarsi senza prestare soccorso, ma la fuga è stata bloccata dal tempestivo intervento dei passanti e dei residenti, accorsi subito con del ghiaccio per aiutare la donna. Sul posto si è vissuta una forte contrapposizione: mentre uno dei ragazzi ha chiesto scusa, l'altro ha assunto un atteggiamento provocatorio.

Non sono mancate le polemiche per i tempi d'intervento, con i vigili urbani arrivati alle 11.05 a fronte dell'incidente avvenuto alle 10.30, affiancati poi dalle pattuglie della polizia per i rilievi, conclusi attorno alle 12.30.

I residenti denunciano episodi simili quotidianamente in questa zona, ma quello che li ha stupiti di più è stata la gestione della situazione, come evidenziato anche dall'ex consigliere comunale Mauro Saccardi: «Uno dei due ragazzi è andato via davanti ai vigili in contromano. Non hanno sequestrato la bici perché sprovvisti dello strumento di rilevazione della velocità e li hanno fatti andare via. Tutto ciò ci ha lasciato l'amaro in bocca».