Auser Piacenza, ritorna il bus Terme per raggiungere le località delle cure

Anche per il 2026 Auser Piacenza rinnova l’appuntamento con il Bus Terme, il servizio sociale dedicato ai soci Auser che consente di raggiungere le strutture termali di Salsomaggiore e Tabiano. Il servizio prenderà il via lunedì 28 settembre e proseguirà fino a sabato 10 ottobre 2026, con corse quotidiane dal lunedì al sabato. Il pullman partirà ogni giorno da Piacenza e, attraverso le fermate previste lungo il percorso, accompagnerà i partecipanti alle strutture termali per lo svolgimento del ciclo di cure.

«Il Bus Terme è un’iniziativa alla quale Auser Piacenza tiene particolarmente – dichiara Alberto Borghi, presidente di Auser Piacenza – perché risponde a un bisogno molto concreto. Per molte persone, soprattutto anziane, raggiungere ogni giorno le terme con mezzi propri può essere difficile, sia dal punto di vista organizzativo sia economico. Con questo servizio cerchiamo di rimuovere questi ostacoli e di permettere ai nostri soci di affrontare il ciclo di cure con maggiore tranquillità. Ma c’è anche un altro aspetto per noi importante: il viaggio condiviso e le giornate trascorse insieme diventano occasioni di relazione e socialità, ed è questo il senso più ampio dell’iniziativa, offrire un servizio utile e nello stesso tempo creare vicinanza tra le persone».

Il Bus Terme si inserisce infatti nelle attività con cui Auser promuove benessere, autonomia e socializzazione, con particolare attenzione alle persone anziane. Accanto alla funzione pratica del trasporto, il servizio rappresenta un’occasione per stare insieme, costruire nuove relazioni e contrastare situazioni di isolamento e solitudine. Per l’intera durata dell’iniziativa, sul bus sarà presente un accompagnatore di Auser, a disposizione dei partecipanti per fornire assistenza e supporto durante il viaggio e nella permanenza alle terme.

L’iniziativa è riservata ai soci Auser: chi non è ancora associato potrà rivolgersi alla sede di Auser Piacenza per ricevere tutte le informazioni necessarie sul tesseramento, sulle modalità di partecipazione, sulle fermate previste e sull’organizzazione del servizio. Per accedere alle cure termali è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale, con l’indicazione della diagnosi e del ciclo di cure autorizzabile.