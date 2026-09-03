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Bancomat saltato nella notte, ladri in fuga con i soldi

Nel mirino della banda di malviventi una banca di via Primo Maggio

Ermanno Mariani
|4 ore fa
- © Libertà/Ermanno Mariani
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1 MIN DI LETTURA
Colpo al bancomat nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre di un istituto di credito di via Primo Maggio a Piacenza. Verso le 3 ignoti hanno fatto saltare il dispositivo di cassa automatica, fuggendo con il denaro. Ancora da quantificare il bottino. 
Sul posto sono intervenute le guardie giurate di Sicuritalia e le Volanti della Questura di Piacenza. Indagini in corso, anche con l'ausilio delle videocamere di sorveglianza.
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