Bancomat saltato nella notte, ladri in fuga con i soldi

Colpo al bancomat nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre di un istituto di credito di via Primo Maggio a Piacenza. Verso le 3 ignoti hanno fatto saltare il dispositivo di cassa automatica, fuggendo con il denaro. Ancora da quantificare il bottino.

Sul posto sono intervenute le guardie giurate di Sicuritalia e le Volanti della Questura di Piacenza. Indagini in corso, anche con l'ausilio delle videocamere di sorveglianza.

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