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Banda di piromani scatenata incendiati diversi cassonetti

Da vicolo San Pietro a via X Giugno a via Romagnosi, diverse chiamate per i pompieri

Redazione
|2 ore fa
Cassonetti bruciati
Cassonetti bruciati
1 MIN DI LETTURA
Banda di piromani scatenata nella serata di ieri, con un obiettivo preciso: i cassonetti dell’immondizia. Ne sono stati bruciati diversi in varie vie cittadine e, nei roghi, sono rimaste danneggiate anche alcune automobili in sosta.
Il primo incendio è stato segnalato in vicolo San Pietro e, mentre vigili del fuoco e polizia si portavano sul posto, i piromani hanno raggiunto via X Giugno, appiccando il fuoco ad altri cassonetti. Nuove chiamate al 115 hanno fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi anche con gli estintori in via X Giugno. Sul posto è arrivata anche una volante della polizia.
Mentre i pompieri erano intenti a domare le fiamme in questa strada, i piromani hanno nuovamente colpito, questa volta in via Romagnosi, dove sono accorsi i vigili del fuoco, riuscendo a spegnere rapidamente l’incendio.
Un cassonetto, nel pomeriggio di ieri, è andato a fuoco anche a Castellarquato, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola.

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