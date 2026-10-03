Cremazione animali d’affezione ok al forno proposto da Maccini
Sì della Conferenza dei servizi a un impianto in via Pindemonte davanti al cimitero. È il secondo dopo quello in partenza al Capitolo
Gustavo Roccella
|1 ora fa
L’area dietro la “Domus Maccini” che ospiterà un secondo forno crematorio
Un forno crematorio per animali di affezione in via Pindemonte. E’ il progetto presentato in Comune la primavera scorsa da Pascal Villa, titolare dell’impresa di onoranze funebri Maccini Giorgio srl, che tra via Pindemonte e la Caorsana, dirimpetto all’ingresso del cimitero, ha una sede con anche la Domus funeraria. In un’area pertinenziale occupata da quanto resta di una precedente attività produttiva sarà costruito l’inceneritore per animali da compagnia, previa demolizione delle strutture esistenti.
Il progetto ha avuto il via libera della Conferenza dei servizi, l’organismo dove siedono gli enti chiamati a valutare l’interesse pubblico delle proposte urbanistiche. Nel provvedimento del Comune che ne recepisce il parere favorevole si spiega che «l’impianto avrà capacità fino a un massimo di circa 2mila cremazioni all’anno; la capacità di cremazione media è pari a 50 kg/ora, riferita a carcasse con P.C.I. di circa 1.000 kcal/kg e umidità dell’80%, le carcasse a seguito dell’accettazione sono depositate temporaneamente all’interno della cella frigo in attesa del processo di cremazione».
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