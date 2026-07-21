E-Distribuzione, in corso i lavori di potenziamento delle reti elettriche interrate

Proseguono le opere di riqualificazione della rete elettrica che E-Distribuzione – società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione - sta effettuando in diverse zone della città. Per questo gli uffici tecnici comunali e di Enel hanno predisposto un piano condiviso di lavoro per programmare i diversi interventi. Si tratta di cantieri stradali finalizzati alla totale sostituzione di una porzione della rete elettrica interrata progettata per fronteggiare le persistenti ondate di calore: i nuovi conduttori, infatti, di ultima generazione, dispongono di una maggiore capacità di sostenere un eventuale sovraccarico nella rete, hanno minore presenza di giunti, e maggiore affidabilità grazie al materiale, dispositivi e design intrinsecamente resilienti in grado di operare anche in condizioni estreme. L’obiettivo principale è efficientare e potenziare un’infrastruttura che a causa dei cambiamenti climatici in atto non è più in grado di sostenere lo stress termico generato dalle ondate di calore, prevenendo in questo modo potenziali guasti o interruzioni della fornitura di energia elettrica.

«Siamo consapevoli - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Matteo Bongiorni - che l’apertura di questi cantieri comporterà modifiche temporanee alla viabilità e qualche disagio per i residenti e le attività, ma questi lavori sono essenziali per la sicurezza e la continuità del servizio elettrico. Intervenire ora significa evitare progressivamente interruzioni di corrente improvvise, in particolare nei giorni di massimo caldo, e garantire un servizio più stabile ed efficiente».

Alle fasi di scavo e sostituzione delle linee seguono anche le attività necessarie al ripristino del selciato o manto stradale, che in alcuni casi sarà già definitivo mentre in altri sarà inizialmente provvisorio e temporaneo per consentire una rapida riapertura della strada e l’utilizzo delle vie interessate. Durante tutte le operazioni, per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, sarà necessario istituire la chiusura totale delle aree interessate dai cantieri e apportare alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale. L’invito alla cittadinanza è quindi quello di prestare attenzione all’apposita segnaletica che verrà installata nelle aree interessate e a utilizzare percorsi alternativi nelle zone soggette a chiusura totale.

Le vie interessate ai lavori

Di seguito i cantieri in programma e le vie interessate, spesso solo parzialmente (le tempistiche indicate non tengono conto di condizioni meteo avverse o eventuali imprevisti al momento non contemplati): fino al 30 agosto, via Scalabrini e via Confalonieri; fino al 10 agosto, via del Tempio, piazzetta Tempio, via San Giovanni, Corso Vittorio Emanuele; dal 17 al 23 luglio, via Trebbia e via Mezzanini; dal 22 al 28 luglio, strada dell’Aguzzafame; dal 27 luglio al 13 settembre, Corso Garibaldi, via Sant'Ilario e piazzetta Sant'Ilario, vicolo Manzini, via Calzolai e via Lampugnani; dal 27 al 29 luglio, via dell’Artigianato; dal 28 al 31 luglio, via Emilia Parmense (zona Università Cattolica), via Negri, via Nicolodi, via Ancillotti, via Fermi; dal 30 luglio al 3 agosto, stradone Farnese, via Rosa Gattorno, via Da Sangallo; dal 3 al 7 agosto, via Nino Di Giovanni, via Cella.