Giardini Merluzzo, al via in autunno la riqualificazione dei viali pedonali

E' stato approvato dall'amministrazione comunale di Piacenza il progetto per la riqualificazione e il restauro dei viali pedonali dei Giardini Merluzzo. Gli interventi, coordinati dal Settore Infrastrutture e Smart City - Servizio Verde e Decoro Urbano, si collocano in continuità con i lavori che la primavera scorsa hanno riguardato i Giardini Margherita e, anche in questo caso, saranno effettuati a circa venticinque anni di distanza dall’ultima importante opera di manutenzione straordinaria.

L'intervento, per un valore complessivo di 97.000 euro, prevede la rigenerazione di circa 910 metri quadrati di camminamenti in calcestre. La nuova pavimentazione sarà realizzata con roccia frantumata proveniente da cave di Moregallo, garantendo un'elevata permeabilità, stabilità e una resa estetica naturale.

«Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione delle acque meteoriche - si legge nel comunicato comunale - , attraverso il ripristino di circa 450 metri di cunette in acciottolato (pulizia, sigillatura con malta di calce idraulica e spurgo dei pozzetti) e l'installazione di nuovi chiusini a riempimento in ghisa sferoidale, pensati per integrarsi perfettamente nella pavimentazione. Contestualmente, si provvederà alla posa di cavidotti sotterranei e pozzetti per il futuro potenziamento dell'illuminazione pubblica e per l'installazione di almeno una telecamera per la videosorveglianza, evitando così interventi invasivi a cantiere concluso».

Il cantiere avrà inizio nel mese di ottobre 2026 — periodo ideale per questa tipologia di lavorazioni — e si concluderà entro la fine dell'anno. Trattandosi di un'area inserita nel nucleo della città storica e sottoposta a tutela diretta, l'opera ha già ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza.

«Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per la cura e il recupero dei nostri parchi storici, in continuità con quanto realizzato ai Giardini Margherita», commenta il vicesindaco Matteo Bongiorni: «Due spazi fondamentali per la città e per il quartiere, luoghi d'incontro e di aggregazione sociale. A distanza di un quarto di secolo dall'ultimo restauro, era doveroso intervenire con un progetto mirato per restituire ai cittadini un'area decorosa, sicura e completamente fruibile».