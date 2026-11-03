«I nostri problemi sono inascoltati chiediamo più sicurezza sotto casa»

Maria Antonietta è una signora di oltre 70 anni che abita in strada alla Madonnina. Da quando cinque giovani di poco più di vent’anni le hanno detto «zitta o ti meniamo» non esce più di casa con la stessa tranquillità di un tempo. Una nonna che abita in via Spezzaferri, girato l’angolo, dice invece che «ha il cuore in gola» quando di sera per conferire la plastica nel contenitore della differenziata apre le persiane per uscire sul terrazzo. Teme di trovare qualcuno sul proprio balcone. D’altronde, dice un altro residente, a una famiglia che abita in queste vie hanno aperto la macchina poco tempo fa. Altri si sono trovati qualcuno in cortile.

«Tensione psicologica». Sono le parole che adopera Matteo Cordani, referente del Gruppo di vicinato “Lupini Farnesiana / 2 Stadi”, parlando a nome di 250 residenti che fanno parte del gruppo. Ma Cordani segnala anche «lo stato di frustrazione, amarezza e sconcerto, che sta attraversando la nostra comunità». Nonostante un’interlocuzione continua con la polizia locale, la sensazione dei cittadini di questa parte di città è di trovarsi di fronte a un muro di gomma. «Più volte, attraverso comunicazioni ufficiali, segnalazioni e incontri, abbiamo richiesto un incremento dei controlli, una presenza costante delle forze dell’ordine e un piano straordinario di monitoraggio e prevenzione del crimine per il nostro quartiere - dice il referente - purtroppo però dobbiamo prendere atto, con estremo rammarico, che tutte le nostre richieste sono cadute sistematicamente inascoltate».

La sensazione, fa capire, è che gli stessi residenti della zona, vedendo le loro segnalazioni apparentemente poco ascoltate, stiano perdendo la fiducia nello strumento del Gruppo di vicinato. «Così - aggiunge - il risultato è l’insostenibile raffica di furti e spaccate nelle abitazioni e nelle autorimesse, che sta portando i cittadini a uno stato di costante ansia e insicurezza».

Il Gruppo di vicinato richiama soprattutto l’attenzione sulla complessa situazione di via Spezzaferri e di via Nure, zone del quartiere Farnesiana/Madonnina.