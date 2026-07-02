Il Coin in via Venti dopo il sopralluogo. Start entro settembre
Responsabili e tecnici del gruppo veneto (che l’ha spuntata anche su Oviesse) nell’edificio di proprietà della Cassa Geometri
Simona Segalini
|1 ora fa
L’immobile di via XX Settembre (angolo via Felice Frasi) dove si appresta ad arrivare Coin
Sarà a quanto pare entro la fine di settembre l’apertura del grande magazzino Coin nell’ex sede di H&M, ultimi affittuari. In queste ore l’edificio di via XX Settembre, che è di proprietà della Cassa Geometri, è stato oggetto di un accurato sopralluogo da parte dei responsabili per l’immobiliare del gruppo veneto e dei progettisti che seguiranno i lavori in vista della riapertura. Per la verità i lavori necessari saranno modesti. Manutenzione ordinaria, viene confermato da Giampaolo Ultori, presidente del Collegio geometri di Piacenza (e dell’Emilia Romagna). Un intervento specifico verrà prestato all’area dell’impiantistica, dato che l’immobile è vuoto da quattro anni.
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