Il Coin in via Venti dopo il sopralluogo. Start entro settembre

Sarà a quanto pare entro la fine di settembre l’apertura del grande magazzino Coin nell’ex sede di H&M, ultimi affittuari. In queste ore l’edificio di via XX Settembre, che è di proprietà della Cassa Geometri, è stato oggetto di un accurato sopralluogo da parte dei responsabili per l’immobiliare del gruppo veneto e dei progettisti che seguiranno i lavori in vista della riapertura. Per la verità i lavori necessari saranno modesti. Manutenzione ordinaria, viene confermato da Giampaolo Ultori, presidente del Collegio geometri di Piacenza (e dell’Emilia Romagna). Un intervento specifico verrà prestato all’area dell’impiantistica, dato che l’immobile è vuoto da quattro anni.