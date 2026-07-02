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Il Coin in via Venti dopo il sopralluogo. Start entro settembre

Responsabili e tecnici del gruppo veneto (che l’ha spuntata anche su Oviesse) nell’edificio di proprietà della Cassa Geometri

Simona Segalini
Simona Segalini
|1 ora fa
L’immobile di via XX Settembre (angolo via Felice Frasi) dove si appresta ad arrivare Coin
L’immobile di via XX Settembre (angolo via Felice Frasi) dove si appresta ad arrivare Coin
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Sarà a quanto pare entro la fine di settembre l’apertura del grande magazzino Coin nell’ex sede di H&M, ultimi affittuari. In queste ore l’edificio di via XX Settembre, che è di proprietà della Cassa Geometri, è stato oggetto di un accurato sopralluogo da parte dei responsabili per l’immobiliare del gruppo veneto e dei progettisti che seguiranno i lavori in vista della riapertura. Per la verità i lavori necessari saranno modesti. Manutenzione ordinaria, viene confermato da Giampaolo Ultori, presidente del Collegio geometri di Piacenza (e dell’Emilia Romagna). Un intervento specifico verrà prestato all’area dell’impiantistica, dato che l’immobile è vuoto da quattro anni.
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