Il rebus traffico alla Don Minzoni si risolve coinvolgendo via Tansini

Un nuovo accesso alla scuola passando dal giardino pubblico Giovannino Guareschi, con ingresso da via Tansini, per distribuire meglio il flusso degli alunni e alleggerire il traffico in via Don Minzoni. È la soluzione su cui sta lavorando il Comune di Piacenza per provare a risolvere uno dei nodi più problematici della viabilità cittadina, soprattutto negli orari di entrata e uscita degli alunni. Il progetto prevede anche la realizzazione di un tratto dei vialetti pedonali all’interno del parco, collegato direttamente al nuovo accesso. L’ipotesi è attualmente al vaglio dell’amministrazione, che sta verificandone la fattibilità insieme alla scuola.

Ore di punta, auto in coda, pullman che faticano a passare e genitori alla ricerca di uno spazio dove fermarsi per accompagnare i figli: una situazione che da anni alimenta le proteste dei residenti e che ha riportato più volte via Don Minzoni sulle cronache cittadine.

Il Comune, nel tempo, ha valutato diverse possibilità per intervenire, a partire dall’ipotesi di introdurre sensi unici sia in via Don Minzoni sia in via Tansini. Ipotesi che, almeno per il momento, non hanno però portato a una soluzione praticabile.