In arresto cardiaco in mezzo alla strada, salvato dagli agenti della Volante

Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 luglio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Piacenza si sono resi protagonisti di un salvataggio salvavita di straordinaria importanza, scongiurando una tragedia in pieno centro cittadino. Un equipaggio in servizio di controllo del territorio, mentre faceva rientro in Questura percorrendo via Cristoforo Colombo, ha notato un uomo riverso in mezzo alla carreggiata, in posizione supina, cosciente ma sofferente per forti dolori al petto. Immediatamente allertata la Sala Operativa per l'invio di personale sanitario, gli operatori si sono avvicinati per prestare i primi soccorsi.

Contemporaneamente, vista la densità del traffico notturno, è stata regolata la viabilità. Dalle prime informazioni raccolte dai poliziotti, l’uomo, di 48 anni, poco prima si era recato presso l'ATM delle Poste Italiane di via Cristoforo Colombo per effettuare un prelievo. Uscito dall'istituto e salito a bordo della propria bicicletta, era stato colto da un improvviso malore, riuscendo a trascinarsi a fatica fino al centro della strada per invocare aiuto.

Mentre gli agenti acquisivano i dettagli dell'accaduto, la situazione è precipitata: l'uomo ha improvvisamente perso i sensi, cessando di rispondere agli stimoli. Vista la gravità della situazione, gli agenti hanno preso e applicato il defibrillatore dall'autovettura di servizio, che ha indicato l'esecuzione immediata della manovra di Rianimazione Cardiopolmonare senza necessità di scarica elettrica.

Grazie alle tempestive compressioni toraciche eseguite dagli operatori di polizia, l'uomo ha ripreso conoscenza e rimanendo vigile fino all'arrivo dell'equipaggio sanitario e del personale medico che lo ha condotto in ospedale per gli accertamenti clinici del caso.