In via Beverora e in via Dante spuntano le trappole per topi

Misteriose scatolette nere disseminate lungo via Beverora e in alcune strade limitrofe, ma comparse anche in altre zone della città, come viale Dante. Piccoli contenitori scuri, collocati in modo discreto accanto ai pali della segnaletica o vicino ai raccoglitori dei rifiuti, che nelle ultime settimane non sono passati inosservati agli occhi di residenti e commercianti.

A chiarire il mistero è però la stessa segnaletica apposta su alcune delle postazioni. Non si tratta infatti di dispositivi sconosciuti o di particolari attrezzature abbandonate in strada, bensì di trappole per roditori, posizionate nell’ambito di un servizio di controllo degli infestanti.