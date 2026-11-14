In zona Caorsana disco verde a deposito di stoccaggio merci

E’ un campo abbandonato da anni. Misura quasi 10mila metri quadrati e sta nel comparto produttivo dell’Orsina, precisamente tra via Maestri del Lavoro e viale dell’Industria. Un paio d’anni fa un segno di vita: motoseghe e decespugliatori l’hanno ripulito dalla vegetazione spontanea che se ne era progressivamente impossessata. Un rifacimento di look funzionale, verosimilmente, alla messa in vendita.

Ora la proprietà, che risponde al nome di Immobiliare Moretti, ha un progetto per farci un edificio industriale a destinazione di deposito-magazzino, con superficie lorda pari a 6.500 mq. Istanza depositata quest’estate in Comune, e sottoposta quindi al vaglio della Conferenza dei servizi, l’organismo inter-istituzionale dove siedono tutti i soggetti - dal Comune all’Azienda Usl, dall’Arpa alla Soprintendenza, dal Consorzio di bonifica ai Vigili del Fuoco - chiamati a esprimersi sulla congruità e sull’interesse pubblico dei progetti urbanistici. Favorevole il parere della Conferenza dei Servizi che ora il Comune fa suo con apposito provvedimento che dà l’ok al rilascio del permesso di costruire.

La nuova struttura, si legge nelle carte, «non sarà destinata a lavorazioni produttive né ad attività logistiche su larga scala», e viene «previsto un unico scarico giornaliero effettuato con mezzi pesanti». L’attività di deposito richiede la presenza di scaffalature industriali (portapallet) e movimentazione delle merci con mezzi di sollevamento e carrelli elevatori. Sul tetto del fabbricato sarà realizzato un impianto fotovoltaico. Nuove piantumazioni, sono previste sia in area privata sia in aree pubbliche lungo via Maestri del Lavoro e viale dell’Industria.