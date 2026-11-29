Franco Albertini, sindaco di Alta Val Tidone, è il nuovo presidente della Provincia di Piacenza. Ha vinto le elezioni di oggi, domenica 29 novembre, superando la sfidante Roberta Valla, sindaca di Travo, con 50.390 voti ponderati, pari al 56,26 per cento, contro i 39.173 (43,74 per cento) ottenuti dalla sua avversaria. Un vantaggio di 11.217 voti ponderati.

Albertini, vicepresidente uscente della Provincia, ha conquistato la maggioranza in quattro delle cinque fasce demografiche in cui è suddiviso il voto degli amministratori locali. Valla ha prevalso soltanto nella fascia viola, quella della città di Piacenza, dove tuttavia i voti erano quelli più "pesanti", capaci di contare sul piatto della bilancia: a Palazzo Mercanti ha raccolto 20 voti (e non 23 come auspicavano le forze a suo sostegno) contro gli 11 di Albertini, e questo potrebbe aprire nelle prossime ore ulteriori frizioni con gli amministratori in teoria più vicini, come lei, al centrosinistra che potrebbero non averla votata o, a sorpresa, aver votato il primo cittadino di Alta Val Tidone: le forze di opposizione all'amministrazione Tarasconi sono infatti formate da 12 persone, ma tra queste ci sono Stefano Cugini e Luigi Rabuffi, di centrosinistra. Togliendo questi ultimi, ad Albertini sarebbero dunque dovuti andare 10 voti dal centrodestra, non undici come invece accaduto. Chi quindi, tra le fila del centrosinistra, ha votato Albertini, e chi, invece, si è astenuto?, è quanto si chiede ora la lista che ha sostenuto la sindaca di Travo.

Il sindaco di Alta Val Tidone ha vinto intanto in tutte le altre fasce.

In termini di voti espressi, Albertini ha ottenuto 321 preferenze contro le 174 di Valla, su un totale di 495 schede valide. L'affluenza è stata dell'88,91 per cento: alle urne si sono presentati 513 amministratori su 577 aventi diritto. Le schede bianche sono state 14, quelle nulle quattro.

Per Albertini si apre ora il mandato alla guida dell'ente di corso Garibaldi, quella Provincia dove il padre era stato per anni cantoniere, sulla strada del Penice.

In corso lo spoglio per il consiglio provinciale.