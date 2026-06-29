Inaugurata la Casa della comunità Belvedere, primi pazienti

Prima giornata di apertura per la Casa della comunità Piacenza Belvedere di via Gadolini, dove lunedì 29 giugno ha preso gradualmente il via l’attività. La struttura ha il compito di implementare l’offerta delle prestazioni e di integrarsi con quella di piazzale Milano che resterà ugualmente operativa. L’obiettivo è rafforzare la rete dei servizi territoriali e garantire una risposta sempre più vicina ai bisogni della salute dei cittadini.

La nuova struttura si sviluppa su una superficie complessiva di circa duemila metri quadrati, distribuiti su tre livelli, ed è stata realizzata come nuova costruzione nell’ambito degli investimenti del PNRR dedicati al potenziamento dell’assistenza territoriale.

Al piano terra della struttura, con ingresso da via Gadolini 36, si trovano gli ambulatori specialistici di cardiologia, pneumologia, geriatria che saranno avviati progressivamente, già operativa invece la diabetologia che, nella prima giornata di apertura, ha accolto i pazienti. Da ieri è operativo anche il servizio di assistenza medica 24 ore su 24, sette giorni su sette, il cui accesso è diretto da via Calda, laterale rispetto alla struttura.

Il medico rappresenta un punto di riferimento per i bisogni sanitari non urgenti ma non differibili, come visite ambulatoriali, prescrizioni di farmaci, ceritificati e valutazioni cliniche.

Con l’attivazione della nuova sede, questo servizio viene trasferito dalla Casa della comunità di piazzale Milano alla Belvedere. Nella struttura di piazzale Milano resterà comunque garantita la presenza di un medico nella fascia diurna, dalle 8 alle 20. Operativi dal primo giorno anche l’ambulatorio infermieristico e il Punto unico di accesso (Pua).