Incendio di sterpaglie ai Dossarelli, intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco

Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto in un campo alle porte della città di Piacenza, in località Dossarelli, a ridosso della zona industriale. Sul posto sono operative quattro squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Le cause del rogo restano per ora al vaglio.

Per agevolare il lavoro dei soccorritori e garantire la sicurezza, la polizia locale è intervenuta alle 17.10 bloccando l'accesso alla strada. Al momento l'autostrada A21 non risulta interessata da provvedimenti di chiusura al traffico.