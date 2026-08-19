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Incendio di sterpaglie ai Dossarelli, intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco

L'alta colonna di fumo, visibile a distanza, ha creato apprensione. Sul posto è presente anche la polizia locale

Benedetta Del Re
|1 ora fa
- © Libertà/Gianfranco Di Silvestro
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1 MIN DI LETTURA
Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto in un campo alle porte della città di Piacenza, in località Dossarelli, a ridosso della zona industriale. Sul posto sono operative quattro squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Le cause del rogo restano per ora al vaglio.
Per agevolare il lavoro dei soccorritori e garantire la sicurezza, la polizia locale è intervenuta alle 17.10 bloccando l'accesso alla strada. Al momento l'autostrada A21 non risulta interessata da provvedimenti di chiusura al traffico.
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