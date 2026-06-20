Medico aggredito al pronto soccorso, arrestata 39enne

Nella giornata di venerdì 19 giugno il personale del posto fisso di Polizia presso l’ospedale di Piacenza, assieme ad un equipaggio delle Volanti sono intervenuti e hanno tratto in arresto una donna di 39 anni, ritenuta responsabile del reato di lesioni personali aggravate ai danni di personale medico. L'intervento si è reso necessario perché la donna, in forte stato di agitazione e alterazione, stava inveendo e urlando contro il personale sanitario.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato la presenza della donna e preso contatti con il medico, il quale ha riferito di aver subito un pugno in volto dalla donna durante il turno di lavoro. Il medico aggredito è stato immediatamente medicato riportando un trauma facciale giudicato guaribile in 3 giorni di prognosi.

Mentre il personale del posto Fisso di Polizia cercava di contenere la donna e di accompagnarla all’esterno del reparto per ripristinare la calma, sono giunti gli equipaggi della Squadra Volante.

La donna ha continuato a manifestare un atteggiamento aggressivo e minaccioso. Durante le fasi del controllo, ha tentato improvvisamente di scappare, ma è stata bloccata dagli agenti e messa in sicurezza in modo da tutelare l’incolumità sua e degli operatori.

Portata in Questura la donna - di 39 anni, italiana tossicodipendente, già nota in ospedale per atteggiamenti aggressivi assunti nei confronti del personale sanitario, con diversi precedenti specifici per reati contro la persona - è stata arrestata per il reato di lesioni personali aggravate ai danni di personale medico.

A seguito della direttissima odierna, il Giudice ha disposto la convalida dell’arresto.