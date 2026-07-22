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Monopattini con targa e assicurazione, primi controlli

Polizia Locale e Polstrada hanno iniziato le verifiche dopo i due mesi di proroga. Sorpresa: c’è più gente che usa il casco di sicurezza

Federico Frighi
Federico Frighi
|1 ora fa
Monopattini con targa e assicurazione, primi controlli
1 MIN DI LETTURA
A una settimana dall’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici, anche a Piacenza sono scattati i primi controlli di Polizia Locale, Polstrada e Carabinieri. E, un po’ a sorpresa, sono spuntati i caschi, altro nuovo obbligo introdotto appena due mesi fa, il 16 maggio, fino ad oggi ancora non ben compreso e digerito.
«Se non siamo ancora a posto con targa e assicurazione almeno abbiamo il casco» devono aver pensato gli utilizzatori del popolare mezzo elettrico sperando nella clemenza delle forze dell’ordine. A evidenziare l’apparente cambiamento di rotta dei «monopattinisti» è la Polizia Locale di Piacenza, guidata dal comandante Mirko Mussi. Un cambiamento apprezzato che va nella direzione di una «maggiore sicurezza sulla strada» viene evidenziato.
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