Monopattini con targa e assicurazione, primi controlli
Polizia Locale e Polstrada hanno iniziato le verifiche dopo i due mesi di proroga. Sorpresa: c’è più gente che usa il casco di sicurezza
Federico Frighi
|1 ora fa
A una settimana dall’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici, anche a Piacenza sono scattati i primi controlli di Polizia Locale, Polstrada e Carabinieri. E, un po’ a sorpresa, sono spuntati i caschi, altro nuovo obbligo introdotto appena due mesi fa, il 16 maggio, fino ad oggi ancora non ben compreso e digerito.
«Se non siamo ancora a posto con targa e assicurazione almeno abbiamo il casco» devono aver pensato gli utilizzatori del popolare mezzo elettrico sperando nella clemenza delle forze dell’ordine. A evidenziare l’apparente cambiamento di rotta dei «monopattinisti» è la Polizia Locale di Piacenza, guidata dal comandante Mirko Mussi. Un cambiamento apprezzato che va nella direzione di una «maggiore sicurezza sulla strada» viene evidenziato.
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Per 17 anni accanto a mia moglie, ora non c’è più e chiedo giustizia»
2.
«Prigionieri in casa: quei maremmani ancora incustoditi»
3.
Fiorenzuola, mattina di follia al parco: «Lo sputo poi le botte da uno sconosciuto»
4.
Notte di follia a Piacenza, vandalo danneggia 9 auto e scrive pure un insulto sul cofano con il pennarello