Multe, in 18 mesi sono state 111mila: quasi otto su dieci pagano nei termini

Settantatremila multe elevate in un anno, quasi sette milioni di euro di sanzioni potenzialmente esigibili e, soprattutto, oltre sette automobilisti su dieci che scelgono di pagare entro i termini previsti. È la fotografia dell’attività amministrativa della Polizia locale di Piacenza nel 2025, un dato che racconta non solo l’intensità dei controlli sulle strade cittadine, ma anche l’efficacia di un sistema che punta sulla rapidità delle notifiche e sulla digitalizzazione delle procedure.

Lo scorso anno le violazioni amministrative al Codice della strada considerate «esigibili» sono state 73.746, per un importo complessivo di 6.934.531,56 euro. Il termine esigibile comprende tutte le violazioni per le quali il Comune può far valere la propria pretesa di incasso, al netto quindi dei verbali che devono essere successivamente annullati per cambi di proprietà dei veicoli, notifiche non andate a buon fine, decessi, motivi di pubblico servizio o per la presenza di autorizzazioni e permessi.

I primi sei mesi del 2026 sembrano confermare, e anzi migliorare leggermente, il trend. Da gennaio a giugno sono state accertate 37.782 violazioni esigibili, per un importo complessivo di 3.393.446,85 euro.