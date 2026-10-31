Ognissanti e 2 novembre, tutti gli appuntamenti al cimitero e in cattedrale

È nel ricordo dei santi e dei cari scomparsi che si apre novembre con le consuete cerimonie al cimitero urbano. Dopo la messa solenne in Cattedrale alle 11, domani 1 novembre alle 15 davanti al famedio si terrà come da tradizione la messa presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto nella solennità di Ognissanti (in caso di pioggia la celebrazione sarà nella chiesa di Santa Maria del Suffragio sempre al cimitero urbano).

Lunedì 2 invece alle 10.30 sempre davanti al famedio ci sarà la cerimonia organizzata dal Comune di Piacenza per ricordare i caduti per la patria. Oltre agli interventi istituzionali, verranno deposti alcuni omaggi floreali davanti alle lapidi che ricordano il partigiano Giannino Bosi, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, e il capitano dell’Aeronautica militare Gaetano Mazza, ricordato per il suo sacrificio compiuto sul Piave nel 1917. Il primo fu un comandante partigiano organizzatore della Resistenza in Friuli sacrificatosi nel 1944 e insignito della medaglia d’oro al valor militare; il secondo invece cadde in azione di guerra sul fronte del Piave nel 1917 e per questo gli venne concessa la medaglia d’argento al valor militare. Oltre a loro si rende omaggio anche alla cappella degli Austriaci, alla tomba dei cittadini illustri e a quella dei ragazzi morti nella tragedia del Brentei, oltre che alla cappella del poeta Valente Faustini, al campetto dei partigiani e alla lapide dei partigiani fucilati.

Sempre il 2 novembre si terrà la commemorazione di tutti i fedeli defunti, alle 18.30 nella cripta della Cattedrale.