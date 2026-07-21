Parcometri, giù le tariffe e addio doppie multe

Addio alle doppie multe. Con la fine della gestione dei parcometri targata Piacenza Parcheggi-Gps, viene meno il balzello che d a oltre dieci anni colpisce chi lascia la macchina sulle strisce blu senza pagare o per un tempo superiore: una modalità introdotta dal 2014 (giunta Dosi) con l’obiettivo di contrastare l’evasione tariffaria, in base alla quale chi sosta irregolarmente negli stalli a pagamento ha ricevuto sin qui, oltre alla multa prevista dal codice della strada (42 euro o 25 euro), un’ulteriore penale (15 euro) introitata dal gestore.

Ieri in consiglio comunale, dove era in discussione lo scenario del post-Gps sulla gestione dei parcometri, ha avuto conferma l’indicazione sulle doppie multe che da più parti era stata auspicata dopo che, lo scorso settembre, il Comune ha revocato l’appalto siglato nel 2012 per la realizzazione del parcheggio interrato in piazza Cittadella che conteneva anche l’affidamento pluriennale del servizio di sosta. E’ stato Boris Infantino (Piacenza Coraggiosa) a fare riferimento al tema doppie multe. E il vicesindaco Matteo Bongiorni ha assicurato, a margine della seduta, che l’eliminazione delle sanzioni bis è un dato di fatto.