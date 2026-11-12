Cimitero per animali, presentato un progetto su strada Agazzana

Un cimitero degli animali d’affezione manca a Piacenza nonostante dal 2013 il Comune si sia dotato di un apposito regolamento di funzionamento e gestione. Una domanda di servizi funerari per gli animali esiste, ma sul territorio piacentino la risposta, al momento, riguarda solo la cremazione: un forno esiste a Castelsangiovanni, a Piacenza uno è pronto a entrare in funzione al Capitolo, e un secondo è in progettazione in via Caorsana. «Per chi desidera invece seppellire il proprio animale, oggi in tutta la provincia non esiste alcun luogo, chi vuole dare una sepoltura dignitosa al proprio cane o gatto, sia che abbia scelto la cremazione sia che preferisca l’inumazione, non ha un posto dove poterlo fare e dove poterne conservare il ricordo».

E’ il presupposto da cui partono le relazioni progettuali che illustrano la proposta di un cimitero per animali d’affezione. L’ha depositata in questi giorni in Comune la Immobiliare Riva Trebbia srl dell’imprenditore Gianmario Fontanella. Di sua proprietà l’area individuata: è in strada Agazzana, un lotto di 9mila metri quadrati dopo la Besurica provenendo dalla città, sul lato opposto, quello orientale, appena prima della Cra “Duemiglia” di Sereni Orizzonti.