Famiglie numerose, un mese per richiedere i voucher di sollievo

Da lunedì 3 agosto, fino a venerdì 4 settembre, sarà possibile aderire al bando per la richiesta dei voucher di sollievo rivolti alle famiglie numerose: un contributo erogato dal Comune e destinato ai nuclei che abbiano almeno 4 figli conviventi e a carico fiscale, compresi i minori in affido, purché residenti a Piacenza almeno da tre anni continuativi alla data di presentazione della domanda e con Isee ordinario 2026 del nucleo familiare, in corso di validità, non superiore ai 20 mila euro. Lo fa sapere il Comune di Piacenza.

“Si tratta di una misura di sostegno economico alla genitorialità – spiega l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi - che prevede il riconoscimento di un voucher da 100 euro per ogni figlio a carico. Quest’anno l’Amministrazione comunale ha stanziato 74.900 euro. Sulla base dei dati degli anni scorsi, ci aspettiamo che queste risorse consentiranno di accogliere fin da subito tutte le richieste dei cittadini”.

Le cifre liquidate saranno al netto di eventuali insolvenze riguardanti il servizio di mensa scolastica o le rette dei nidi d'infanzia relative all’anno scolastico 2025/26: ad esempio, una famiglia con quattro figli a carico e 200 euro di tariffe arretrate non saldate riceverà 200 euro anziché 400.

Le domande possono essere trasmesse unicamente online, accedendo con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns dal sito web comunale, ma gli sportelli Informasociale e Informafamiglie&Bambini sono a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.

Per assistenza nella compilazione dell'istanza telematica ci si può rivolgere a uno dei punti Digitale Facile disponibili in diverse sedi in città (presso il Quic di via Beverora, 57, l'InformaSociale in via Taverna, 39 e lo Sportello Informativo Unità Operativa Minori di via Martiri della Resistenza, 8/A). E’ obbligatorio l’appuntamento, dal sito www.affluences.com oppure scrivendo a [email protected] oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 344 065 1015.

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta è il 4 settembre: richieste di modifiche successive alla presentazione della domanda devono essere inviate da chi ha presentato domanda, all'indirizzo di posta elettronica certificata : richieste di modifiche successive alla presentazione della domanda devono essere inviate da chi ha presentato domanda, all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] (anche da indirizzo mail ordinario) unitamente al documento di identità.

L’elenco dei beneficiari verrà pubblicato in forma anonima su www.comune.piacenza.it , facendo riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda. Eventuali esclusioni saranno comunicate con le relative motivazioni e ci saranno dieci giorni di tempo da tale notifica per trasmettere le proprie osservazioni e opposizioni ai Servizi Sociali comunali. Decorso questo termine, si procederà all’approvazione della graduatoria definitiva, seguendo l'ordine di arrivo delle richieste ritenute valide e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.