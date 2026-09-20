Giardini Margherita e Merluzzo, raccolti 150 chili di rifiuti

Una trentina di sacchi, circa 150 chili di rifiuti, tra cui molte bottiglie di vetro, lattine, recipienti in plastica, carta, tappi di bottiglia, oltre a circa 3.000 mozziconi di sigarette, "a conferma di quanto questi spazi, pur così importanti per la città, siano ancora troppo spesso oggetto di comportamenti poco rispettosi”.

E' il bottino della prima iniziativa pubblica a Piacenza di Puliamo il Mondo 2026, organizzata da Legambiente Piacenza insieme a Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza e Leroy Merlin Piacenza, con il patrocinio del Comune di Piacenza. Alla giornata hanno partecipato una trentina di volontari, impegnati nella pulizia dei Giardini Margherita e dei Giardini Merluzzo, e anche di 3 delle 4 scale del sottopasso della stazione.