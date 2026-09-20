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Giardini Margherita e Merluzzo, raccolti 150 chili di rifiuti

L'iniziativa Puliamo il Mondo 2026 (Legambiente, Cri e Leroy Merlin). In poche ore trenta volontari hanno recuperato nell'area anche oltre 3mila mozziconi di sigarette

Riccardo Foti
|3 ore fa
I volontari con una parte del "bottino" - © Libertà/Riccardo Foti
I volontari con una parte del "bottino" - © Libertà/Riccardo Foti
1 MIN DI LETTURA
Una trentina di sacchi, circa 150 chili di rifiuti, tra cui molte bottiglie di vetro, lattine, recipienti in plastica, carta, tappi di bottiglia, oltre a circa 3.000  mozziconi di sigarette, "a conferma di quanto questi spazi, pur così importanti per la città, siano ancora troppo spesso oggetto di comportamenti poco rispettosi”.
E' il bottino della prima iniziativa pubblica a Piacenza di Puliamo il Mondo 2026, organizzata da Legambiente Piacenza insieme a Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza e Leroy Merlin Piacenza, con il patrocinio del Comune di Piacenza. Alla giornata hanno partecipato una trentina di volontari, impegnati nella pulizia dei Giardini Margherita e dei Giardini Merluzzo, e anche di 3 delle 4 scale del sottopasso della stazione
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