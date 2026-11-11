Natale, albero e luminarie accese dal 21 novembre

Il Natale si avvicina e come ogni anno Piacenza si prepara a festeggiarlo con una serie di iniziative itineranti che animeranno il centro storico e dintorni.

Luci, colori, musica ed eventi di aggregazione organizzati dal Comune in collaborazione con le associazioni di categoria e diverse realtà del territorio per far vivere ai cittadini il periodo di festività fra tradizione e novità. Momento clou come sempre l'accensione dell'albero di Natale e l'apertura del mercatino in piazza Cavalli che avrà un'area specifica con prodotti piacentini.

«Si parte il 21 novembre alle 17, quando saranno accesi ufficialmente le luminarie e l'albero di Natale donato di Confindustria di fronte al Municipio – ha spiegato l'assessore al commercio Simone Fornasari – sarà un Natale ancora più ricco di eventi grazie al coinvolgimento del tessuto cittadino.

Sempre il 21 novembre aprirà il mercatino in piazza Cavalli con tanti stand: quest'anno ci saranno ben tre casette grazie all'impegno del Consorzio Alimentare, dove si alterneranno produttori locali per proporre tipicità piacentine». Non mancheranno concerti, laboratori, spettacoli grazie alla partecipazione di Fondazione Teatri Piacenza e iniziative per festeggiare l'anno nuovo e l'Epifania. Le luminarie, d'intesa tra Comune e associazioni di categoria del commercio, continueranno inoltre ad adornare la città anche dopo l'Epifania, accendendosi nei fine settimana di gennaio: il 15, 16 e 17, il 22, 23 e 24, il 29, 30 e 31. Nei prossimi giorni, infine, sarà diffuso il calendario che riporta le presenze, nelle "casette" dedicate in piazza Cavalli, delle associazioni di volontariato che hanno aderito alla manifestazione di interesse promossa dall'Amministrazione comunale. Tutti gli eventi sono consultabili sul sito www.nataleapiacenza.it.