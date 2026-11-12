Patente di guida, a Piacenza uno su tre viene bocciato
Il rapporto della Direzione generale per la Motorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2025. Il vero scoglio sono i quiz
Thomas Trenchi
|1 ora fa
Una patente di guida - © Libertà/Thomas Trenchi
Riconoscere un cartello di divieto, ricordare chi ha la precedenza a un incrocio, capire come comportarsi davanti a uno stop. E ancora: affrontare una rotonda, partire senza far spegnere il motore, cambiare marcia al momento giusto, parcheggiare senza urtare il marciapiede. Per chi sogna la patente, la strada è fatta di regole da imparare e manovre da eseguire con precisione. E anche a Piacenza, come nel resto del Paese, il percorso non è sempre in discesa: a livello locale, più di un esame su tre si chiude con una bocciatura. Il 34,25% delle prove non risulta superato. È il dato che emerge dal rapporto della Direzione generale per la Motorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sugli esami teorici e pratici svolti nel 2025. Il conteggio riunisce dunque i due passaggi previsti per ottenere la patente.
L'anno scorso, nel Piacentino sono state sostenute 11.529 prove, tra teoria e guida. Quelle superate sono state 7.580, cioè il 65,75%. Ammontano a 3.949, invece, quelle che hanno avuto esito negativo. La nostra provincia resta sotto la media regionale e nazionale.
Quasi tutti passano da un’autoscuola: 11.334 prove, pari al 98,31% del totale, sono state sostenute da candidati iscritti a una struttura di formazione. I privatisti, cioè coloro che affrontano il percorso senza affidarsi a una scuola guida, sono stati solo 195: l’1,69%.
Il vero scoglio resta il quiz, tra regole, precedenze e segnali. Nel 2025 a Piacenza gli esami teorici sono stati 6.074: soltanto 3.401 si sono conclusi con l’idoneità, mentre 2.673 non sono stati superati. Il tasso di promozione si ferma così al 55,99%. In sostanza, quasi una prova teorica su due non viene superata. Al volante, invece, il quadro cambia. Le prove pratiche sono state 5.455 e quelle superate 4.179, contro 1.276 esiti negativi. La percentuale di promozione sale al 76,61%: oltre tre candidati su quattro ottengono l’idoneità nella prova di guida.
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