Piazza Cavalli in festa per accogliere il 2026 e Mr. Rain

A scaldare il pubblico di piazza Cavalli ieri sera, in attesa dell’arrivo del 2026, è stato il rapper Mr. Rain - al Festival di Sanremo nel 2023 con Supereroi e nel 2024 con Due Altalene - ospite di Radio 105.

Durante la serata, prima e dopo del suo concerto, dj set e intrattenimento hanno movimentato la piazza.

Al countdown di fine anno ha partecipato anche la sindaca Katia Tarasconi insieme all’assessore al commercio Simone Fornasari

Mr Rain

La sindaca Tarasconi e l'assessore Fornasari - © Libertà/Riccardo Foti

Mr Rain in piazza Cavalli - © Libertà/Riccardo Foti