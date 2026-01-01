Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Piazza Cavalli in festa per accogliere il 2026 e Mr. Rain

Anche la sindaca Tarasconi e l'assessore Fornasari hanno partecipato al countdown

Riccardo Foti
|2 ore fa
La festa di Capodanno in piazza
La festa di Capodanno in piazza
1 MIN DI LETTURA
A scaldare il pubblico di piazza Cavalli ieri sera, in attesa dell’arrivo del 2026, è stato il rapper Mr. Rain - al Festival di Sanremo nel 2023 con Supereroi e nel 2024 con Due Altalene - ospite di Radio 105.
Durante la serata, prima e dopo del suo concerto, dj set e intrattenimento hanno movimentato la piazza.
Al countdown di fine anno ha partecipato anche la sindaca Katia Tarasconi insieme all’assessore al commercio Simone Fornasari
Mr Rain
Mr Rain
La sindaca Tarasconi e l'assessore Fornasari - © Libertà/Riccardo Foti
La sindaca Tarasconi e l'assessore Fornasari - © Libertà/Riccardo Foti
Mr Rain in piazza Cavalli - © Libertà/Riccardo Foti
Mr Rain in piazza Cavalli - © Libertà/Riccardo Foti
La festa in piazza in attesa del 2026 - © Libertà/Riccardo Foti
La festa in piazza in attesa del 2026 - © Libertà/Riccardo Foti

Gli articoli più letti della settimana