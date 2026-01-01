Piazza Cavalli in festa per accogliere il 2026 e Mr. Rain
Anche la sindaca Tarasconi e l'assessore Fornasari hanno partecipato al countdown
Riccardo Foti
|2 ore fa
La festa di Capodanno in piazza
A scaldare il pubblico di piazza Cavalli ieri sera, in attesa dell’arrivo del 2026, è stato il rapper Mr. Rain - al Festival di Sanremo nel 2023 con Supereroi e nel 2024 con Due Altalene - ospite di Radio 105.
Durante la serata, prima e dopo del suo concerto, dj set e intrattenimento hanno movimentato la piazza.
Al countdown di fine anno ha partecipato anche la sindaca Katia Tarasconi insieme all’assessore al commercio Simone Fornasari