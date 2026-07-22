Piscina Raffalda, sì al progetto di riqualificazione strutturale

Consolidamento di elementi strutturali in muratura e calcestruzzo, ripristino di parti degradate, riempimento di difetti superficiali del calcestruzzo, ma anche rimozione delle porzioni ammalorate dell’impianto natatorio e degli spogliatoi, trattamento delle armature presenti nei cordoli, ripristino del copriferro attraverso la posa di una rete in fibra di vetro e la ricostruzione del copriferro con materiale a base di cemento, posa di due unità di ventilazione con recupero di calore e per garantire un migliore ricambio di aria all’interno dei locali.

Sono il grosso degli annunciati lavori di ripristino e consolidamento strutturale previsti alla piscina Raffalda per un importo di 160mila euro. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo dove è indicato per il 27 luglio l’inizio dell’intervento, per una durata di sei settimane.