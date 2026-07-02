Principio d'incendio, evacuato il grattacielo dei Mille

Odore di fusibili bruciati e il palazzo viene evacuato. Paura e apprensione questa mattina hanno riempito la Residenza dei Mille, dove verso le 11 è scattato l’allarme anti-incendio. Ci sono voluti alcuni minuti per evacuare un centinaio di persone. Si tratterebbe probabilmente di un cortocircuito.

La prima ad accorgersi dell’incendio è stata l’amministratrice di condominio Lorena Pizzamiglio: «Ho visto che c’era l’allarme che suona. Usciva odore di bruciato e fumo. Non si è capito bene da dove sia arrivato questo incendio. Adesso gli elettricisti ci stanno lavorano».