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Principio d'incendio, evacuato il grattacielo dei Mille

Paura e apprensione questa mattina hanno riempito il palazzo, dove verso le 11 è scattato l’allarme anti-incendio

Danilo Di Trani
Danilo Di Trani
|2 ore fa
Principio d'incendio, evacuato il grattacielo dei Mille
1 MIN DI LETTURA
Odore di fusibili bruciati e il palazzo viene evacuato. Paura e apprensione questa mattina hanno riempito la Residenza dei Mille, dove verso le 11 è scattato l’allarme anti-incendio. Ci sono voluti alcuni minuti per evacuare un centinaio di persone. Si tratterebbe probabilmente di un cortocircuito. 
La prima ad accorgersi dell’incendio è stata l’amministratrice di condominio Lorena Pizzamiglio: «Ho visto che c’era l’allarme che suona. Usciva odore di bruciato e fumo. Non si è capito bene da dove sia arrivato questo incendio. Adesso gli elettricisti ci stanno lavorano».
 

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