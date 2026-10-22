Psicosi scontri, parlano i commercianti
Punto interrogativo sulla manifestazione di sabato
Danilo Di Trani
|5 ore fa
Continua la scia di paura per possibili scontri in città dopo le fake news degli ultimi giorni inoltrate via WhatsApp. Punto interrogativo sulla manifestazione di sabato. Umori differenti tra i commercianti del centro.
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