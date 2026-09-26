Rapine in monopattino, il bandito potrebbe avere le ore contate

Sarebbero a una svolta decisiva le indagini dei carabinieri sul rapinatore seriale del monopattino. Il responsabile di almeno quattro rapine a mano armata potrebbe avere le ore contate. Gli investigatori dell’Arma, infatti, pare abbiano imboccato una pista importante che potrebbe portare a chiudere il caso di questo rapinatore che fra agosto e settembre ha imperversato in città con le sue “imprese”.

Da noi interpellati in proposito circa le indagini dedicate a questo malvivente, i carabinieri non hanno rilasciato nessun commento anche se trapelava una certa soddisfazione. La sola cosa che pare certa è che il bandito del monopattino, sospettato di aver rapinato le sale slot Empire Club in via Emilia e l’Admiral di via Colombo, oltre ai centri commerciali Galassia e Penny, non sarebbe lo stesso che l’altro giorno, armato di pistola, ha rapinato la farmacia Nuova di via Farnesiana, minacciando la dottoressa dietro al banco con una pistola. La descrizione di quest’ultimo bandito non corrisponderebbe a quella del rapinatore del monopattino: non coinciderebbero l’altezza e anche il modus operandi. Nella rapina di via Farnesiana, non sarebbe stato visto il monopattino.