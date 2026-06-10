Saltata la corrente 40 volte, «Erano i vicini per dispetto»

«Andate via pagliacci, non vi vogliamo più, vi facciamo del male, vi ammazziamo». Sarebbero queste le minacce subite da una coppia piacentina - in affitto in un condominio del centro storico di Piacenza - dai vicini di casa che vivevano al piano di sotto. Alle minacce, si sarebbero aggiunti continui dispetti. Primo fra tutti, togliere la corrente al loro appartamento attraverso il contatore esterno.

Sarebbe successo una quarantina di volte, anche più volte al giorno. Con tutte le conseguenze del caso: non solo essere costretti a uscire e riattivarlo quando la coppia era in casa, ma anche ritrovarsi col frigo spento da ore e tutto il contenuto da buttare quando era fuori. Un incubo, che secondo quanto raccontato il tribunale dalle due vittime, li ha costretti a traslocare.



