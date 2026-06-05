Lo chef Castiglia passa la mano: «Voglio riprendermi la mia vita»

L’ex-tempio cittadino dell’alta cucina stellata cambia ancora «pelle». Paolo Castiglia, che ha aperto nel 2018 il ristorante che porta il suo cognome nei locali della leggendaria Antica Osteria del Teatro, ha annunciato sui social che passa la mano.

«Non è facile trovare le parole giuste, perché questo luogo non è stato solo lavoro ma è stata casa, conoscenza e famiglia - scrive il 37enne chef e patron del locale - ogni tavolo occupato, ogni brindisi, ogni compleanno festeggiato insieme ha lasciato un ricordo speciale nei nostri cuori. Ma, dopo 8 anni pieni di emozioni, sorrisi, sacrifici e momenti indimenticabili, è arrivato per noi il momento di chiudere le porte del nostro ristorante. Il nostro viaggio si concluderà il 21 giugno».

Il ristorante è stato rilevato da un professionista del settore, che per ora preferisce non rendere nota la propria identità ma che gestisce già un’attività nel Piacentino, che subentrerà probabilmente a partire da settembre.

Paolo lascia per ragioni personali che spiega con schietta sincerità.