Si risveglia dal coma ascoltando la canzone per Papa Wojtyla

Era in coma da più di 20 giorni, all’ospedale di Piacenza. Per chi era al suo capezzale, nell’aria pesante c’era quasi l’attesa del peggio. Invece, come in un bel film, di quelli che finiscono bene, qualcuno ha pensato di far indossare alla paziente delle cuffie audio per ascoltare la sua canzone preferita. “Una fumata bianca”, dedicata a Papa Wojtyla, scritta e musicata da Vito Santimone e portata al successo dalla cantante di Rovigo Alida Ferrarese.

E, incredibilmente, la donna in coma - che di nome fa Anna ed è un’anziana pensionata di Piacenza - ha aperto gli occhi e ha stretto la mano di chi c’era lì accanto. Dopo 15 giorni è stata dimessa. E’ accaduto nelle scorse settimane all’ospedale di Piacenza. Una favola commovente, dove non c’è solo una storia, ce ne sono mille.