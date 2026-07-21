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Tira dritto alla rotonda e si ribalta, centauro ferito

L'incidente sulla rotonda tra via Emilia Pavese e l'ingresso autostradale di Piacenza Ovest

Ermanno Mariani
|2 ore fa
- © Libertà/Ermanno Mariani
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1 MIN DI LETTURA
Incidente motociclistico a Piacenza nella tarda serata di lunedì 20 luglio. Un uomo è stato trasportato all'ospedale dopo essere finito con la due ruote sulla rotonda tra via Emilia Pavese e l'ingresso autostradale di Piacenza Ovest. Proveniva da piazzale Torino e viaggiava in direzione San Nicolò. Nella caduta la moto si è ribaltata terminando la corsa addosso al centauro, un 57enne, che è stato soccorso da un automobilista in transito.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza della Croce rossa e l'automedica, oltre agli agenti della polizia locale per i rilievi.
- © Libertà/Ermanno Mariani
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